Sou Filho Dela: novo episódio de série sobre Elza Soares já está disponível no PlayPlus

O novo episódio de Sou Filho Dela já está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD. A série retrata a história de Elza Soares, mãe de oito filhos que se tornou uma das maiores vozes da música brasileira. Com fotos e objetos raros, a família da cantora relembra as dificuldades que ela enfrentou para sustentar as crianças, os desafios na carreira e o luto pela morte do único filho com Garrincha.