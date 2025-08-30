SP: família de frentista morto após acidente com moto alega negligência em atendimento

Mais de 2600 motociclistas morreram em acidentes de trânsito, no estado de São Paulo, no período de um ano. Um frentista, de 28 anos, foi mais uma vítima na capital. Ele morreu quatro dias depois de um acidente com a moto. A família de Rodrigo de Santana alega negligência no atendimento depois da queda de moto que ele sofreu. Segundo a viúva, mesmo com fortes dores, o frentista fez exames simples e foi liberado de duas unidades de pronto atendimento da capital.