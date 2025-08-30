SP: família de frentista morto após acidente com moto alega negligência em atendimento
Frentista morre após acidente; família aponta negligência no atendimento médico
Mais de 2600 motociclistas morreram em acidentes de trânsito, no estado de São Paulo, no período de um ano. Um frentista, de 28 anos, foi mais uma vítima na capital. Ele morreu quatro dias depois de um acidente com a moto. A família de Rodrigo de Santana alega negligência no atendimento depois da queda de moto que ele sofreu. Segundo a viúva, mesmo com fortes dores, o frentista fez exames simples e foi liberado de duas unidades de pronto atendimento da capital.
Mais de 10 milhões de motociclistas estão habilitados em todo o estado de São Paulo. Só na capital, são mais de 1,5 milhão. E eles são as principais vítimas de acidentes de trânsito. Especialistas alertam que um atendimento rápido e adequado pode ser decisivo entre a vida e a morte. Muitas vezes, mesmo sem fraturas ou ferimentos aparentes, o quadro pode ser grave.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas