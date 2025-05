SP identifica mais de duas mil bombas de combustível adulteradas entre janeiro e abril deste ano

Mais de duas mil bombas de combustíveis foram reprovadas no estado de São Paulo, entre janeiro e abril deste ano, por apresentarem adulterações. Para evitar que o consumidor seja enganado na hora de abastecer, uma nova tecnologia foi criada para combater as fraudes nos postos. O sinal de erro aparece assim que uma tentativa de adulteração é feita. As novas bombas seguem um padrão técnico estabelecido pelo Inmetro. Ainda não são obrigatórias, mas garantem uma medição precisa do combustível.



