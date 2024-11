SP: Lula anuncia nova linha de crédito para micro e pequenos empreendedores prejudicados por apagão

Nesta sexta (18), Lula participou, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros, de um evento do Sebrae para o lançamento de políticas de financiamento para o programa 'Acredite', voltado a micro e pequenos empreendedores. Durante o evento, o Presidente da República anunciou uma linha de crédito para quem teve prejuízos com o apagão que afetou mais de 1 milhão de imóveis na região metropolitana de São Paulo, na última semana.