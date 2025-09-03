SP: operação policial prende integrante de quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarros

O integrante de uma quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarros foi preso em uma operação da Polícia Civil, na zona sul de São Paulo. O grupo criminoso instalava rastreadores nos veículos de entrega e conseguia acompanhar em tempo real a rota dos motoristas. Oitenta policiais civis foram às ruas para cumprir 17 mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e região metropolitana.

O aparelho usado pelos criminosos que cabe em uma mão tem um ímã que se prende ao metal e funciona com chip de celular. Câmeras de segurança flagraram um suspeito invadindo um estacionamento para colocar o rastreador. O grupo costuma agir dessa forma. Em pontos estratégicos, as cargas avaliadas em até R$ 100 mil eram transferidas para os veículos da quadrilha.