SP: projeto de lei que proíbe uso de celulares em todas as escolas segue para sanção do governador

O projeto de lei aprovado que proíbe o uso dos celulares em todas as escolas do estado de São Paulo prevê a liberação do aparelho em dois casos: em atividades onde se faça necessário o uso do telefone, e para alunos com deficiência. O texto segue agora para sanção do governador Tarcísio de Freitas. De acordo com um relatório da Unesco, o uso de smartphones prejudica a aprendizagem e a socialização; logo, deixar o celular longe da sala de aula passou a ser uma recomendação.