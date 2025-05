SP registra ao menos um atropelamento por ônibus a cada dia nos três primeiros meses do ano

Por dia, pelo menos uma pessoa foi atropelada por ônibus no estado de São Paulo nos três primeiros meses do ano. Segundo especialistas, a distração dos motoristas e a pressão para cumprir a jornada de trabalho estão entre os principais fatores para os acidentes. Só neste ano, o estado de São Paulo registrou 181 atropelamentos envolvendo ônibus. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve queda de quase 16% por cento. Ainda assim uma pessoa é atropelada diariamente por ônibus no estado.



