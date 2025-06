SP registra duas ocorrências com balões na última semana

Em São Paulo, foram registradas duas ocorrências com balões na última semana. Na manhã deste sábado (21), um vídeo mostra um balão em baixa altitude e o piloto procurando um local seguro para o pouso. Logo depois, o balão apareceu em solo, já sem ar quente. Ele estava há 14 quilômetros do ponto previsto inicialmente. O balonismo é uma prática desportiva considerada de alto risco pela Anac.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!