STF avança no julgamento sobre a regulação das redes sociais no Brasil

O Supremo Tribunal Federal avançou nesta quinta-feira (12) no julgamento sobre a regulação das redes sociais no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor e, agora, o placar está sete a um. Ainda é preciso chegar a um consenso sobre como o endurecimento na fiscalização das plataformas vai ser feito. O Tribunal já formou maioria de votos para que plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e X sejam obrigadas a retirar conteúdos considerados criminosos ou ofensivos, sem necessidade de ação judicial.



