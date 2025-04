STF começa a analisar nesta terça (22) a denúncia contra 'núcleo 2' da suposta trama de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça (22) a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra seis integrantes do 'núcleo 2', acusados de planejar um golpe após as eleições de 2022. O relator, ministro Alexandre de Moraes, conduzirá a análise que decidirá se a denúncia tem elementos suficientes para uma ação penal. Se aceita, a fase seguinte será a coleta de depoimentos e provas.



