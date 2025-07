STF começa a ouvir as testemunhas dos réus de três núcleos da suposta tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir nesta segunda-feira (14) as testemunhas dos réus dos núcleos dois, três e quatro da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de estado. Foram ouvidos Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal; Eder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa de tecnologia que seria responsável pelo estudo usado pelo PL para contestar as urnas eletrônicas; e Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência que trabalhava no Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e delator das investigações, também foi ouvido para fornecer informações que possam colaborar com os processos sobre a suposta trama golpista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!