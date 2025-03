STF forma maioria para confirmar decisão de Flávio Dino sobre emendas parlamentares

O STF formou maioria para confirmar a decisão do ministro Flávio Dino, que aprovou o plano de trabalho apresentado pelo congresso e o governo, e que garante o pagamento de emendas parlamentares. O plano prevê mais transparência e rastreabilidade nos repasses do dinheiro. A exigência levou ao bloqueio dos pagamentos, em decisão do ministro Flávio Dino. Uma das principais medidas é a identificação dos parlamentares autores das emendas.



