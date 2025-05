STF forma maioria para derrubar decisão que suspende ação penal contra Alexandre Ramagem

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a decisão da Câmara que suspendeu a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por envolvimento na suposta trama golpista. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a decisão do Legislativo só pode ser aplicada ao deputado, sem extensão para os demais investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia.



