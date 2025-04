STF retoma julgamento da prisão do ex-presidente Fernando Collor

Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a julgar a manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Seis ministros já votaram a favor da medida, formando maioria. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa de Collor apresentar documentos que comprovem que o estado de saúde do político requer prisão domiciliar. Collor, que tem 75 anos, diz sofrer de mal de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.



