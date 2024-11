STF vai julgar novamente recurso de Fernando Collor após pedido de André Mendonça

O julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello voltou à estaca zero no Supremo Tribunal Federal após o ministro André Mendonça levar o caso para ser analisado presencialmente pela corte. Os ministros já haviam formado maioria, no plenário virtual, para manter a condenação de Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, os ministros podem mudar o voto já apresentado.