STF valida plano de trabalho que garante transparência no pagamento de emendas parlamentares

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou, por unanimidade, o plano de trabalho, apresentado pelo governo e pelo Congresso, que busca garantir a transparência e rastreabilidade do pagamento das emendas parlamentares. O julgamento no plenário virtual terminava apenas no dia 5 de março, mas todos os ministros da Corte já votaram e seguiram o entendimento do relator, o ministro Flávio Dino. A homologação do acordo deve destravar a aprovação do orçamento de 2025, que aguarda votação no Congresso Nacional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!