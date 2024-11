STJD interdita arena do Atlético-MG após violência na final da Copa do Brasil

O estádio do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG), está interditado. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois dos atos violentos na final da Copa do Brasil. Depois da partida contra o Flamengo houve quebra-quebra e brigas dentro e fora da arena. Na região da Pampulha, um torcedor de 50 anos que usava a camisa do Flamengo foi espancado ao buscar a filha em um bar frequentado por atleticanos. Ele está internado com ferimentos na cabeça e fraturas nos braços.