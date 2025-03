Submarino com quase sete toneladas de cocaína é apreendido em alto-mar, em Portugal

A Polícia Judiciária e a Marinha de Portugal apreenderam quase sete toneladas de cocaína em um submarino em alto mar. A embarcação teria saído do Brasil e tinha como destino a Europa, mas foi interceptada no meio do caminho, a cerca de oitocentos quilômetros do arquipélago português dos Açores, no Oceano Atlântico. Os cinco tripulantes foram detidos. Entre eles, três brasileiros, um espanhol e um colombiano. A polícia portuguesa investiga se os presos têm ligação com o crime organizado no Brasil.



