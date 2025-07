Suspeito de facilitar o maior ataque hacker a bancos brasileiros tem prisão temporária prorrogada

O homem suspeito de facilitar o maior ataque hacker ao sistema financeiro brasileiro teve a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias. No primeiro depoimento à polícia, o operador de TI João Nazareno Roque, de 48 anos, funcionário da C&M Software, conta que estava em um bar quando foi abordado por um suspeito. Em troca da senha, João disse que recebeu, inicialmente, R$ 5 mil, entregues em mãos. Com as credenciais do funcionário, criminosos fizeram o maior ataque hacker do país. Na madrugada do dia 30 de junho, transferências em massa que totalizaram R$ 541 milhões saíram da BMP para outras contas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!