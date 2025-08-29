Suspeito de matar professor após briga de trânsito é preso em shopping em Salvador (BA)

Em Salvador, o suspeito de matar um professor universitário, depois de uma briga de trânsito, foi preso em um shopping.

O empresário Wagner Nascimento Ferreira foi preso, em flagrante, depois de matar a tiros o professor universitário, Fabrício Dalla Vecchia. O crime teria sido motivado por uma discussão de trânsito. Segundo testemunhas, tudo começou com uma batida simples. Os dois se desentenderam e Wagner resolveu perseguir o carro do professor, por mais de dois quilômetros, por uma rodovia. Quando os dois veículos pararam, o empresário atirou.

Em depoimento, Wagner disse que disparou depois que viu Fabrício descer do carro com um facão na mão. Wagner já respondia por estelionato e agressão a idoso. O empresário não tem porte de arma, além disso, a polícia encontrou com ele uma carteira falsa de perito. Fabrício nasceu no Paraná, mas morava na Bahia havia pelo menos 15 anos. Ele era professor de música na Universidade Federal do Recôncavo Baiano.

