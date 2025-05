Suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo no MS são presos

Cinco suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo foram presos, nesta segunda-feira (12), em Mato Grosso do Sul. O grupo escolhia as vítimas pelas redes sociais e fazia os assaltos em todo o país. Os integrantes da quadrilha foram presos em uma operação comandada pela Polícia Civil de Goiás. De acordo com a polícia, os criminosos são de São Paulo e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo pelo Brasil.



