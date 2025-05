Suspeitos presos por fornecer armas para o Comando Vermelho usavam venda legal, aponta polícia do RJ

A polícia do Rio de Janeiro investiga um esquema de compras de armas e munição por empresários para traficantes do Comando Vermelho. Segundo a investigação, armamentos comprados de forma legal estão sendo desviados para criminosos, no chamado ''mercado cinza''. As mais de 200 armas e 40 mil munições apreendidas em Americana, no interior de São Paulo, estavam prontas para ser entregues a traficantes do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o material pertencia a Eduardo Bazzana, preso na última terça-feira (17). Ele é dono de um clube de tiro e uma loja de armas.



