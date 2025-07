Tarifa anunciada pelos EUA pode causar prejuízo de R$ 830 milhões só no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos, atrás apenas de São Paulo. Se o tarifaço de Donald Trump for confirmado e começar a valer a partir de agosto, o Rio teria um prejuízo de R$ 830 milhões na economia. Os setores de petróleo bruto e de aço serão os mais atingidos. Juntas, as duas áreas são responsáveis por cerca de 90 mil empregos diretos no estado.



