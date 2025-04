Tarifaço de Trump provoca cautela em líderes da UE, que ainda apostam em negociações

A União Europeia calcula perdas de 380 bilhões de euros com as novas tarifas de 20% impostas pelos EUA, enquanto seus líderes buscam equilibrar diplomacia e firmeza. A presidente Ursula von der Leyen afirmou que o bloco "protegerá seus interesses" se as conversas fracassarem, ecoada pelo chanceler alemão Olaf Scholz e pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que pediram a Trump que reconsidere. O Reino Unido, taxado em 10%, inicia consultas a empresas para listar produtos americanos a retaliar, enquanto a França classifica as medidas como "brutais". O temor de guerra comercial derrubou as bolsas europeias, com quedas superiores a 2,5%.



