Tarifaço: indústria de calçados no sul do Brasil estima fechamento de oito mil postos de trabalho

Os calçados também serão impactados pela manutenção da tarifa de 50%. No sul do Brasil, um dos polos industriais do setor, a previsão é que oito mil postos de trabalho sejam fechados. A indústria de calçados no Rio Grande do Sul é responsável por mais de 20% da produção nacional e os Estados Unidos são o principal destino internacional do produto brasileiro.



