Tarifaço: senadores brasileiros embarcam para os EUA para ajudar nas negociações

Um grupo de senadores brasileiros embarcou nesta sexta-feira (25) para os Estados Unidos, para ajudar na negociação da taxação de produtos exportados para os Estados Unidos. A comitiva é formada por oito senadores governistas e de oposição. Também fazem parte do grupo, Tereza Cristina, o líder do governo Jaques Wagner, Fernando Farias, astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. O objetivo da comissão é abrir um canal de diálogo para tentar acelerar um acordo entre negociadores dos dois países.



