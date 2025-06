Taxa de analfabetismo cai e fica em 5,3% em 2024, segundo o IBGE

O Brasil teve queda no número de pessoas que não sabem ler nem escrever. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de analfabetismo ficou em 5,3% em 2024, a menor da série histórica. A média de escolaridade da população com 25 anos ou mais no Brasil subiu para dez anos de estudo, o maior nível já registrado. Apesar do avanço, o país ainda está longe de erradicar o analfabetismo, uma meta que, segundo o Plano Nacional de Educação, deveria ter sido alcançada no ano de 2024.



