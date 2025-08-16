Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012

O desemprego no Brasil é o menor desde 2012. No segundo trimestre, a taxa foi de 5,8%, com 18 estados em queda no número de desempregados. Já a renda média do trabalhador atingiu o recorde de R$ 3.477, sendo que 74% dos trabalhadores do setor privado têm carteira assinada. Os dados são do IBGE.



