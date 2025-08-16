Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012

Taxa de desemprego fica em 5,8% e renda média do trabalhador alcança R$ 3.477

JR na TV|Do R7

O desemprego no Brasil é o menor desde 2012. No segundo trimestre, a taxa foi de 5,8%, com 18 estados em queda no número de desempregados. Já a renda média do trabalhador atingiu o recorde de R$ 3.477, sendo que 74% dos trabalhadores do setor privado têm carteira assinada. Os dados são do IBGE.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Desemprego
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.