Taxa de desemprego sobe para 6,8%, mas número de trabalhadores CLT bate recorde

A taxa de desemprego subiu e chegou a 6,8% no trimestre que terminou em fevereiro. Mas o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. Entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, as admissões na indústria cresceram 3,2% em comparação ao mesmo período mesmo período do ano anterior. O número de empregados com carteira assinada no setor privado chegou a 39,6 milhões de trabalhadores, maior número desde o início da serie em 2012.



