Taxa média de juros do cartão de crédito sobe em dezembro e chega a 450,5% ao ano

O Banco Central divulgou, nesta segunda (27), que a taxa média de juros do cartão de crédito subiu pelo quarto mês seguido. Em dezembro de 2024, chegou a 450,5% ao ano. O indicador teve alta de 4,6 pontos percentuais em relação a novembro, quando a taxa era de 445,9% ao ano. Já a taxa do cheque especial, segunda linha de crédito mais cara do mercado, registrou queda.