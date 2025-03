Taxas dos EUA sobre produtos do México e Canadá entram em vigor nesta terça (4)

O presidente Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (3), que as tarifas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México começam a valer nesta terça (4). Aço, alumínio e carros são o foco principal. O presidente norte-americano também disse que, a partir de 2 de abril, taxará os produtos agrícolas. A expectativa era apresentar o acordo para a exploração americana de minerais na Ucrânia, mas após o desentendimento com o presidente Volodymyr Zelensky, o documento não foi assinado.



