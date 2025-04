Técnico do Real Madrid, Ancelotti presta depoimento em processo de fraude fiscal

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, prestou depoimento, nesta quarta (2), em um processo de fraude fiscal na Espanha. Ancelloti, especulado para assumir a seleção brasileira, é acusado de não pagar impostos durante a primeira passagem pelo Real Madrid, entre 2014 e 2015. Segundo o Ministério Público da Espanha, o técnico italiano não declarou o equivalente a R$ 6 milhões. A promotoria pede por uma pena de quatro anos e nove meses de prisão, além do pagamento de uma multa de cerca de R$ 20 milhões.



