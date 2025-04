Técnicos do Flamengo e do Internacional se destacam na temporada com títulos e sem derrotas

Os técnicos Filipe Luís, do Flamengo, e Roger Machado, do Internacional, têm se destacado em 2025. Eles ainda não perderam no ano e já foram campeões estaduais. Já o português Abel Ferreira, multicampeão com o Palmeiras, precisou pedir desculpas para torcida do Verdão.



