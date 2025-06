Tempestade na França deixa dois mortos e 17 feridos

Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, depois que uma tempestade atingiu várias regiões da França. As rajadas de vento chegaram a 130km/h. Entre os mortos, está um menino, de 12 anos, atingido por uma árvore. Em Paris, a chuva provocou um vazamento no teto da assembleia nacional e obrigou os parlamentares a suspenderem a sessão.



