Tenente-coronel é exonerado da PM após confusão em prédio no Rio de Janeiro

O tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ivan Blaz foi exonerado após um incidente em um prédio no bairro do Flamengo, zona sul. Ele e uma mulher renderam o porteiro e invadiram um apartamento. Ivan Blaz alegou que investigava a presença de um traficante procurado. A Corregedoria da PM instaurou um inquérito para apurar os fatos. Procurado, Ivan Blaz reafirmou sua intenção de prender um criminoso.