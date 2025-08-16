Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil

A tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano. O Hezbollah ameaça começar uma guerra civil no país. Durante quatro semanas, militares israelenses bloquearam uma rede de túneis de sete quilômetros de extensão no norte da Faixa de Gaza. Segundo o exército, a ação foi essencial para derrotar a célula do Hamas que age na cidade de Beit Hanoun, no norte do território palestino. Nos arredores da cidade de Gaza, as tropas israelenses demoliram prédios usados por terroristas. Os moradores receberam avisos para deixar a região. Nesta sexta-feira (15), 127 toneladas de ajuda humanitária foram lançadas na Faixa de Gaza.



