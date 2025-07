Tentativa de conciliação sobre aumento do IOF termina sem acordo

Terminou sem acordo a tentativa de conciliação entre governo e Congresso e que foi marcada pelo STF para tratar dos decretos que aumentam alíquotas do imposto sobre transações financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviaram representantes. Participaram da audiência, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e advogados da Câmara e do Senado. Eles comunicaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que preferem aguardar a decisão judicial sobre a validade dos decretos presidenciais que ampliam as alíquotas do IOF e da decisão do Congresso de anular o aumento do imposto.



