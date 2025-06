Tentativa de invasão cibernética contra o Ipen deixa prejuízo de R$ 2,5 bilhões

Instituições de ensino e pesquisa do país registraram aumento de 56% nas tentativas de invasões cibernéticas. Em São Paulo, uma ação criminosa contra o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, deixou um prejuízo de R$ 2,5 bilhões. Além disso, milhares de pacientes com câncer ficaram sem material para a realização de exames usados no diagnóstico e de doenças do coração e dos rins. A produção de outros cinco compostos radioativos foi suspensa no IPEN, que é o maior fornecedor desses produtos no país.



