Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza

18 homens armados saíram de túnel próximo ao acampamento e abriram fogo com metralhadoras contra os militares

JR na TV|Do R7

Terroristas do Hamas atacaram um acampamento do Exército de Israel no sul da Faixa de Gaza, deixando três soldados feridos. 18 homens armados saíram de um túnel próximo ao acampamento e abriram fogo com metralhadoras contra os militares. Os soldados revidaram, mataram dez terroristas e forçaram os outros oito a recuar pelo mesmo túnel. Os terroristas portavam armas com munição capaz de perfurar tanques de guerra. A Força Aérea israelense foi acionada para reforçar a segurança na região. Desde março, Israel eliminou 2 mil terroristas e atingiu 10 mil alvos do Hamas na Faixa de Gaza.

