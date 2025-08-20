Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza
18 homens armados saíram de túnel próximo ao acampamento e abriram fogo com metralhadoras contra os militares
Terroristas do Hamas atacaram um acampamento do Exército de Israel no sul da Faixa de Gaza, deixando três soldados feridos. 18 homens armados saíram de um túnel próximo ao acampamento e abriram fogo com metralhadoras contra os militares. Os soldados revidaram, mataram dez terroristas e forçaram os outros oito a recuar pelo mesmo túnel. Os terroristas portavam armas com munição capaz de perfurar tanques de guerra. A Força Aérea israelense foi acionada para reforçar a segurança na região. Desde março, Israel eliminou 2 mil terroristas e atingiu 10 mil alvos do Hamas na Faixa de Gaza.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas