No quarto dia de negociações para um cessar-fogo, o grupo terrorista Hamas disse que concorda com a libertação de dez reféns. Apesar da declaração, não foram anunciados avanços. E em uma série de operações Israel afirmou ter eliminado grande parte dos terroristas.



