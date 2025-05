Testemunha de Augusto Heleno diz que ex-chefe da Abin tinha sala dentro do Planalto

Em depoimento à primeira turma do Supremo, o servidor da Agência Brasileira de Inteligência, Christian Schneider, afirmou que o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, tinha uma sala no segundo andar do Palácio do Planalto. Segundo o servidor, foi a primeira vez que um diretor da instituição recebeu acesso para uso de uma sala exclusiva na sede do governo federal. Outra testemunha de defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do gabinete de Segurança Institucional, foi Marcelo Queiroga, ministro da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro. Ele foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, se manteve contato com o ex-presidente depois da vitória do presidente Lula na eleição de 2022.



