Tiroteio assusta passageiros na área de embarque do aeroporto de Salvador (BA)

Um tiroteio assustou quem passava pela área de embarque do aeroporto de Salvador (BA). A Superintendência de Trânsito e a Guarda Municipal faziam uma operação contra o transporte irregular, quando o motorista de uma van acelerou na direção dos agentes. Um deles atirou várias vezes contra o pneu do veículo. Ninguém ficou ferido, e o motorista conseguiu fugir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!