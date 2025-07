Tiroteio entre traficantes e policiais interrompe circulação do transporte público no RJ

Um tiroteio entre traficantes e policiais levou pânico a moradores da zona oeste do RJ e interrompeu a circulação do transporte público na manhã desta segunda (21). Durante o confronto, um suspeito morreu e o chefe do tráfico de uma comunidade da região acabou preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!