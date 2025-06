Tornados foram registrados no Arkansas e no Texas, nos Estados Unidos. Em Oklahoma, mais de 13 mil casas ficaram sem energia elétrica. Um alerta de tempestade severa segue em vigor na região. Os tornados avançam para o leste do país com rajadas de até 130 km/h. Os temporais danificaram casas e derrubaram árvores. Não há informações sobre mortes até o momento.