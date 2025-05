Traficante altamente procurado no RJ é morto em operação da PM no Complexo da Maré

Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi morto durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Houve intenso tiroteio. As principais vias expressas da cidade ficaram fechadas no início da manhã desta terça-feira (13). 70 linhas de ônibus tiveram que mudar o trajeto. Escolas e unidades de saúde não funcionaram por causa da violência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!