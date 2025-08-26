Traficantes usam ambulâncias e carro funerário para transportar cocaína e maconha em MS

Em Mato Grosso do Sul, traficantes têm usado a criatividade para enganar a fiscalização. Ambulâncias e até carro funerário já foram parados pela Polícia Rodoviária Federal transportando cocaína e maconha. Na BR-163, que atravessa boa parte de Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal faz bloqueios para tentar barrar o tráfico de drogas. Foi em uma dessas abordagens que mais de 6 toneladas de maconha foram apreendidas. Tudo estava em meio a uma carga de pedras usada na construção civil. Até falsos veículos médicos têm sido usados. Na suposta ambulância a polícia encontrou uma tonelada e meia de maconha. O veículo seguia em alta velocidade na rodovia em manobras proibidas. O motorista foi preso. Em outro flagrante, outra falsa ambulância carregava quase 700 quilos de maconha.



