Tráfico humano: quadrilhas estrangeiras aliciam jovens brasileiros com falsas vagas de emprego

A situação dos brasileiros resgatados depois de serem vítimas de tráfico humano no sudeste asiático acende dois alertas importantes: o primeiro é para o aliciamento de jovens que buscam oportunidades fora do país. O segundo é para os golpes que essas quadrilhas estrangeiras aplicam, mesmo de longe, no Brasil. O Jornal da Record teve acesso a um desses convites de emprego. Confira.



