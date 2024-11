Transferências via Pix passam a ter novas regras a partir desta sexta (1º)

A partir desta sexta (1º), as transferências via Pix têm novas regras para aumentar a segurança dos correntistas. Celulares e computadores não cadastrados no banco onde o cliente é correntista terão limites de R$ 200 por operação para as transferências. Por dia, o valor total fica limitado a R$ 1 mil. A Febraban, que ajudou o Banco Central na elaboração do sistema, afirma que os clientes estarão mais protegidos com a novidade.