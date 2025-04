Trecho da BR-101 é liberado 16 horas depois de explosão de caminhão-tanque em Santa Catarina

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente, em Santa Catarina. Um caminhão-tanque, que transportava etanol, tombou e o combustível se espalhou pela pista. Mais de 20 veículos foram destruídos. Foram 16 horas até que a via fosse liberada. O acidente aconteceu no quilômetro 233, da BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O motorista do veículo e a mulher dele tiveram queimaduras de segundo e terceiro graus. Das cinco pessoas feridas, duas ainda permanecem no hospital. A polícia investiga o que provocou o tombamento do caminhão. O local do acidente já tem registros de outras ocorrências nos últimos anos.



