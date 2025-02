Três ônibus explodem, e dois artefatos são desativados em Israel nesta quinta (20)

A polícia de Israel investiga um atentado terrorista, na região central do país. Três ônibus pegaram fogo e dois explosivos foram desativados. As autoridades disseram que ninguém se feriu e que os ônibus estavam vazios. Israel Katz, ministro da Defesa do país, ordenou que as operações militares sejam intensificadas em um campo de refugiados, na Cirjordânia. O território fica perto do local onde aconteceram as explosões.



